Seit Stefan Raab zu Ostern seine "Wiederauferstehung" vor der Kamera im Rahmen eines erneuten Boxkampfs gegen Regina Halmich angekündigt hat, wurde spekuliert: Wo wird dieser Kampf wohl zu sehen sein? Bei seiner alten Heimat ProSieben, bei RTL, mit denen Raab Entertainment beispielsweise bereits bei der EM-Show im Geschäft ist? Oder gar überhaupt nicht im klassischen Fernsehen, um damit eigene Streaming-Ambitionen zu untermauern?

Nachdem ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets kürzlich auf der Hauptversammlung eine Übertragung schon verneint hatte, blieb als klassischer TV-Partner eigentlich nur die Konkurrenz aus Köln übrig. Und tatsächlich wird es genau so kommen. Inga Leschek kündigte auf einem Panel auf der OMR in Hamburg an, dass man sich die Übertragungsrechte am Box-Event, das aufgrund des Verkaufs der Titelrechte an eine Versicherungs-App auf den Namen "Der Clark Final Fight" hört und am 14. September in Düsseldorf stattfinden wird, gesichert hat.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge. Wir freuen uns sehr, dass RTL die Nacht der Nächte live begleitet - und auf einen spektakulären Moment der Fernsehgeschichte."

Regina Halmich sagt: "Wenn Stefan eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird’s auch zum Kracher. Er weiß, wie gute Unterhaltung funktioniert. Und, dass RTL das „Ereignis des Jahrzehnts“ zeigen wird, ist fantastisch. Ich werde zeigen, dass ich es immer noch schaffe, ihm ordentlich eine zu verpassen. Und es wird wieder weh tun. Versprochen! Wer mich unterschätzt, hat schon verloren. Raab wird nach allen Regeln der Kunst eine Mega-Show liefern. Und ich werde ihm mächtig einheizen."

Stefan Raab selbst lässt sich in der Mitteilung von RTL nicht zitieren. Für Raab ist es der dritte Kampf gegen Regina Halmich. 2001 hatte sie ihm die Nase gebrochen, in der Revanche 2007 entschieden dann wenige Punkte Unterschied zugunsten der 46-fachen Box-Weltmeisterin. Nun wird er es also im Alter von 57 Jahren noch einmal versuchen.