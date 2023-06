Für die ARD Mediathek entsteht derzeit in Berlin eine neue, sechsteilige Serie namens "Made in Germany", die die Geschichten von jungen Berlinerinnen und Berlinern erzählt, deren Eltern Migranten sind. Coumba, Ani, Zehra, Jamila, Mo und Nikki sind alle Anfang 20 und müssen Antworten auf viele Fragen finden. Es gehe um Fragen wie: Wie können sie ihren Eltern den Amtsbesuch erleichtern? Wie kann ich als Tochter in einer konservativ traditionellen Familie ansprechen, dass ich Frauen liebe? Muss ich studieren, um meine Familie stolz zu machen? Und welche Rolle spielt eigentlich die eigene Herkunft? In jeder Folge stehe eine andere Figur im Fokus.

