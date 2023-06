Nachdem die Verleihung des Deutschen Comedypreises über die Jahre auf immer weniger Interesse gestoßen war, gab man die erst 2020 von RTL zu Sat.1 gewechselte TV-Show zur Verleihung in diesem Jahr erstmals auf. Die Preise werden zwar immer noch vergeben, allerdings dezentral. Im Sat.1-Programm tauchte Anfang des Jahres dafür erstmals die neue Sendung "Die besten Comedians Deutschlands" auf, in der zahlreichen bekannten Comedians eine Bühne geboten wird.

Und das lief aus Quotensicht deutlich besser: Über 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten Anfang Januar ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 13,1 Prozent weit über dem Senderschnitt. Kein Wunder also, dass Sat.1 daran festhält - und nun noch in diesem Sommer zwei weitere Folgen auf Sendung schickt. Aufgezeichnet hat Brainpool sie bereits an den vergangenen beiden Abenden im Kölner E-Werk, zu sehen sein werden sei am 4. und 11. August, also jeweils freitags um 20:15 Uhr in Sat.1.

In der ersten der beiden Shows sind Chris Tall, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Özcan Cosar, Mirja Boes, Till Reiners, Osan Yaran, Ingo Appelt, Mirja Regensburg, Matze Knop und Tony Bauer zu sehen, am zweiten Abend standen Paul Panzer, Chris Tall, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Ilka Bessin, Atze Schröder, Wigald Boning, David Kebekus, Lisa Feller, Timur Turga, und Nico Stank auf der Bühne.

Einen weiteren Live-Termin für "Die besten Comedians Deutschlands" gibt's übrigens auch schon: Am 16. Oktober wird es eine Show in der Mercedes Benz-Arena in Berlin geben, bei der dann Kaya Yanar, Tahnee, Özcan Cosar, Nico Stank, Tutty Tran, Mirja Regensburg und Ingmar Stadelmann zu sehen sein werden.