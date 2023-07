Sollte Elton irgendwann einmal die Quizfrage ablesen, welche TV-Überraschung am 7. Juni 2023 bekanntgegeben wurde, dann werden Kandidatin oder Kandidat den Wechsel von "Blamieren oder kassieren" von ProSieben zu RTL (wir berichteten) als Antwort geben müssen. Rund einen Monat nach der grundsätzlichen Bekanntgabe steht nun auch fest, dass RTL einerseits mit einer umfangreichen ersten Staffel plant, andererseits das Format nicht zum abendfüllenden Format machen wird.

Ab Mitte September werden im Studio Köln-Mülheim, wo auch schon andere Formate von Raab TV entstehen, insgesamt zwölf Episoden des RTL-"Blamieren oder kassieren" umgesetzt. Teilweise sollen dann täglich gleich vier Folgen der Rateshow entstehen. Klar ist nun auch, dass das Konzept der Sendung bei RTL vom bisher bekannten abweicht. So duellieren sich in der ersten Runde eine Show jeweils zwei Prominente. Mit einer "mitreißenden Finalrunde"geht es dann für einen Zuschauer oder eine Zuschauerin um den Gewinn. Als Gewinn sind 10.000 Euro ausgelobt.



"Blamieren oder kassieren" ist eigentlich ein Teil von "TV total" und wird seit Jahren auch in "Schlag den Raab" oder "Schlag den Star" gespielt – gut möglich, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Im Hochsommer 2022 gab es die Show dann erstmals als einzelne Sendung – dabei waren die ersten drei der sechs von ProSieben bestellten Ausgaben mit zweistelligen Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe überaus erfolgreich. Gegen Ende der Staffel ging dem damals schon von Elton moderierten Format aber die Puste aus. Herausgenommen werden muss das Staffelfinale, das gegen ein Spiel der Frauen-Fußball-EM anzutreten hatte und deshalb auf weniger als fünf Prozent kam.

Sendetermine für die erste RTL-Staffel des Ratespiels stehen indes noch nicht fest. Gleiches gilt auch für ein anderes Raab-Format, das in der anstehenden Fernsehsaison von ProSieben zu RTL wechseln wird: "Schlag den Besten".