Nichts weniger als "die Stimme der Mehrheit" soll "Nius" werden, eine neue Plattform, hinter der die Vius SE & Co. KGaA steht. Kontrolliert wird das Unternehmen vom Milliardär Frank Gotthardt, der nicht nur einen regionalen TV-Sender besitzt, sondern auch Ehrenvorsitzender des CDU-Wirtschaftsrates in Rheinland-Pfalz und Hauptgesellschafter des Eishockey-Klubs Kölner Haie ist.

Viele Aufgaben also, die der 72-Jährige unter einen Hut bekommen will. Doch mit "Nius" - offenkundig angelehnt das das englische Wort "News" - steht die wohl größte Herausforderung erst noch bevor. "Themen, die Millionen Menschen bewegen und ihren Alltag betreffen, aber anderswo viel zu selten berichtet werden", sollen auf der Plattform eine Heimat finden. Teil dieses mindestens ambitionierten Unterfangens ist Julian Reichelt. Der Ex-"Bild"-Chefredakteur hat in Gotthardt einen Finanzier gefunden, der "großen Wert auf dessen Wort und Meinung" legt, wie "Medieninsider" gerade erst schrieb.

Dass Reichelt beim Aufbau von "Nius", so berichtet es der Branchendienst, allerdings erstaunlich weit in den Hintergrund rückt, überrascht durchaus, schließlich wird das Nachfolge-Portal von Reichelts eilig ins Leben gerufener Plattform "Pleiteticker" erklärtermaßen kein Angebot des "Achtung! Reichelt"-Teams sein. Gleichwohl wird das schon vor Monaten gestatrete Video-Format "Achtung! Reichelt" in Zukunft unter das Dach von "NIUS" schlüpfen, wo man auch abseits des früheren "Bild"-Chefs mit bekannten Stimmen aus dem konservativen Spektrum ein Publikum ansprechen will.

Nach Ralf Schuler, der bis zum vergangenen Herbst die Parlamentsredaktion von "Bild" leitete und inzwischen den Talk "Schuler! Fragen, was ist" moderiert, hat "Nius" jetzt auch den "Focus"-Kolumnisten Jan Fleischhauer verpflichtet. Unter dem Titel "Fleischhauers Welt" soll dieser auf der neuen Plattform eine wöchentliche Late-Night-Show moderieren. "Ich freue mich sehr, dass wir eine so meinungsstarke, wortgewaltige und unterhaltsame Stimme für 'NIUS' begeistern konnten", sagt Chefredakteur Jan David Sutthoff. "Jan Fleischhauer wird unser Angebot extrem bereichern."

Details zum Konzept des Fleischhauer-Formats gab es zunächst nicht. Und auch wann genau "Nius" an den Start gehen soll, ist bislang noch nicht bekannt. Die Rede ist allerdings davon, dass die neue Plattform "in Kürze" online gehen wird.