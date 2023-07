Als das ZDF die sechs Folgen von "Der Palast" im Januar 2022 in seinem linearen Programm zeigte, war das für die Mainzer ein schöner Erfolg. Alle Folgen erreichten in der endgültigen Gewichtung mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, am ersten Abend waren sogar fast sieben Millionen mit dabei. Am Ende des Jahres war "Der Palast" eine der meistgesehenen Serien 2022. Insofern ist es keine Überraschung, dass man in Mainz diesen Erfolg nun verlängern will - und mit Constantin Television an einer zweiten Staffel arbeitet.

Öffentlich wurde die Fortsetzung durch eine Fördermitteilung des Medienboards Berlin-Brandenburg, von dort erhält Constantin Television nämlich 500.000 Euro für die Produktion der zweiten Staffel. Beim ZDF hält man sich mit Informationen zur Fortsetzung auf Anfrage von DWDL.de noch zurück und erklärt lediglich, dass es "Verhandlungen" über eine zweite Staffel gebe. Constantin hat sich auf Anfrage bislang nicht geäußert. In der ersten Staffel wurde eine Familiengeschichte vor der Kulisse des Friedrichstadt-Palastes erzählt.

Das Medienboard hat derweil schon weitere Details zur Fortsetzung der Serie verraten. "Zum prominenten Ensemble gehören wieder Jeanette Hain, Marc Hosemann, Luisa-Céline Gaffron und Alina Levshin", heißt es in einer Pressemitteilung der Förderanstalt. Ob auch Svenja Jung und Heino Ferch erneut wieder mit dabei sind, ist unklar. Die Regie übernimmt laut Medienboard aber erneut Uli Edel, das Drehbuch stammt wieder von Rodica Doehnert.

Neben der "Palast"-Fortsetzung hat das Medienboard Berlin-Brandenburg in seiner aktuellen Förderrunde auch viele andere Projekte mit Geld bedacht, insgesamt wurden 4,7 Millionen Euro ausgeschüttet bzw. in Aussicht gestellt. Das meiste Geld erhält der neue Kinofilm "Das Licht" von Tom Tykwer, hier fließen 1,3 Millionen Euro an die Produktionsfirma X Filme Creative Pool.