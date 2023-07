Theo Koll wird sich Ende des Jahres in den Ruhestand verabschieden. Wie das ZDF am Freitag mitteilte, soll Diana Zimmermann zum 1. Dezember von ihm die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin übernehmen, wo sie schon seit September vergangenen Jahres als Korrespondentin im Einsatz ist. Von 2015 bis 2022 leitete sie das ZDF-Studio in London, davor war sie Korrespondentin in Peking und Redaktionsleiterin des "Auslandsjournals".

"Diana Zimmermann ist eine profilierte, preisgekrönte Journalistin, die zuletzt als Korrespondentin in London und in Peking das Informationsprogramm des ZDF geprägt hat", sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. "In Berlin wird sie neue, wichtige Impulse in einer politisch spannenden Zeit setzen."

© ZDF/J. Zimmermann/M. Hertrich Diana Zimmermann und Johannes Hano

Odenthal wird im Gegenzug nach Deutschland zurückkehren und ab September das ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf leiten. Wer auf Johannes Hano in New York folgt, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden, wie ein Sendersprecher auf DWDL.de-Nachfrage erklärte.