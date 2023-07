Nach "P.M." kann RTL Deutschland nun auch bei "Business Punk" Vollzug melden: Das Wirtschaftsmagazin wird von der Weimer Media Group übernommen, wie am Montag bestätigt wurde. Demnach werden alle Mitarbeitenden von dem Münchner Verlag zum 1. August übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vermarktung wird weiter die Ad Alliance übernehmen, daneben soll der Deutsche Pressevertrieb (DPV) weiterhin die Vertriebsdienstleistungen für das Magazin erbringen.

"Die Weimer Media Group und ihre Verleger stehen für guten Wirtschaftsjournalismus. Dies hat uns bei der Auswahl besonders überzeugt", erklärte Bernd Hellermann, CEO von Gruner + Jahr. "Mit 'Business Punk' wird das bestehende Portfolio hervorragend ergänzt und wir freuen uns, dass der neue Eigentümer die Marke mit allen Mitarbeitenden in eine erfolgreiche Zukunft führen wird."



Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer sind beide gelernte Journalisten - und haben mit dem Neuzugang offenbar noch viel vor. "'Business Punk' ist ein wunderbar kreativer Titel für innovative Macher und junge Multiplikatoren", erklärten sie. "Unser Verlag spezialisiert sich seit vielen Jahren auf anspruchsvollen Wirtschaftsjournalismus und wird in die starke Marke 'Business Punk' investieren." Tatsächlich hat die Weimer Media Group ihr Portfolio an Wirtschaftstiteln in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut - so erscheinen bereits "Markt und Mittelstand", der "Wirtschaftskurier", "Börse am Sonntag" sowie "Anlagetrends" in dem Verlag. Dazu kommt das Debattenportal "The European".

Für die Redaktion des 2009 von Gruner + Jahr gegründeten Titels ändert sich dagegen nichts: Sie soll auch unter dem neuen Dach in Berlin ihren Sitz haben, versicherte die Weimer Media Group. Entsprechend zufrieden äußerten sich auch die beiden Redaktionsleiter Julia Krempin und Alexander Langer: "Wir freuen uns sehr, dass unser Magazin eine neue Heimat gefunden hat, in der Wirtschaft, Journalismus und Innovationskraft großgeschrieben werden. Gemeinsam mit der gesamten Redaktion werden wir unsere Themen mit Leidenschaft und Herzblut weiter vorantreiben."

RTL hatte im Februar angekündigt, im Rahmen einer Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts einen neuen Eigentümer für zahlreiche Magazine zu suchen (DWDL.de berichtete). Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Magazine der "P.M."-Gruppe wandern unter das Dach des GeraNova Bruckmann Verlagshauses. Voraussichtlich zum 1. August übernimmt der Münchner Verlag das Magazin und seine Line-Extensions von Gruner + Jahr.