Mit der elften Staffel endete "The Walking Dead" 2022 im amerikanischen Fernsehen – doch die Untoten leben weiter. Weil "TWD" eine der bekanntesten derzeitigen Marken des US-Broadcasters AMC ist, wurden gleich mehrere Ableger bestellt oder in Aussicht gestellt. Drei Ableger werden in Deutschland nun ihre exklusive Heimat bei Magenta TV finden. Die Originalserie lief einst vorab beim inzwischen nicht mehr vorhandenen Pay-Sender Fox, später dann bei Disney+. "Fear the Walking Dead" hingegen war zunächst vorab bei Prime zu finden.