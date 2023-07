Elf Monate hat es Bob Iger im Ruhestand ausgehalten, dann wurde der langjährige Disney-Chef zurückgeholt und führt seit Ende des vergangenen Jahres wieder die Geschäfte im Mickey-Maus-Konzern. Er folgte auf Bob Chapek, der Iger eigentlich beerbt hatte. Seit seinem neuerlichen Amtsantritt hat Iger etliche Veränderungen angestoßen, allen voran einen großen Stellenabbau. Nun bekommt er mehr Zeit, um den angestoßenen Umbau zu vollenden.

Wie Disney in der Nacht auf Donnerstag mitgeteilt hat, wird der Vertrag von Iger bis Ende 2026 verlängert. Als der Disney-Chef im vergangenen Jahr zurückkehrte, war seine Zeit als CEO zunächst auf zwei Jahre begrenzt worden - nun also die frühzeitige Erweiterung dieses Zeitraums. Eine Verlängerung über 2026 hinaus gilt aktuell als äußerst unwahrscheinlich. Bob Iger ist bereits 72 Jahre alt. Disney teilte in der Nacht außerdem mit, dass die Nachfolge-Suche weiterhin Priorität habe - nun hat man sich in dieser Sache aber etwas mehr Zeit verschafft.

Die große Aufgabe von Iger ist es unter anderem, das Streaminggeschäft endlich in den Griff zu bekommen. Zwar konnte Disney+ zu Beginn mit hohen Wachstumsraten überzeugen, das schlug sich aber auch in enorm hohen Kosten nieder, der Bereich Streaming macht nach wie vor Verluste. Zuletzt verlor man sogar Abonnentinnen und Abonnenten. Hinzu kommt der gegenwärtige Autorenstreik, die Streitereien in Florida mit dem dortigen Gouverneur Ron DeSantis und der schwächelnde Werbemarkt. Insgesamt 5,5 Milliarden Dollar will Iger einsparen, 7.000 Stellen werden dafür unter anderem abgebaut.

"Bob hat immer wieder eine beispiellose Fähigkeit bewiesen, Disney erfolgreich zu transformieren, um zukünftiges Wachstum und finanzielle Erträge voranzutreiben. Dadurch hat er sich den Ruf als einer der besten CEOs der Welt erworben", sagt Mark G. Parker, Chairman der Walt Disney Company. "Bob hat Disney erneut auf den richtigen strategischen Weg für eine kontinuierliche Wertschöpfung gebracht. Um den erfolgreichen Abschluss dieser Transformation sicherzustellen und gleichzeitig ausreichend Zeit für die Positionierung eines neuen CEO für langfristigen Erfolg zu haben, hat der Vorstand beschlossen, dass es im Interesse der Aktionäre ist, seine Amtszeit zu verlängern."

Bob Iger selbst sagt, er habe seit seiner Rückkehr vor rund sieben Monaten "praktisch jeden Aspekt unseres Geschäfts untersucht". Iger: "An meinem ersten Tag nach meiner Rückkehr begannen wir, wichtige und manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, um einige bestehende Struktur- und Effizienzprobleme anzugehen. Trotz der Herausforderungen glaube ich, dass Disneys langfristige Zukunft unglaublich rosig ist." Dennoch gebe es noch mehr zu erreichen, sagt der Disney-Chef. Die Bedeutung der Suche nach einem Nachfolger könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, so Iger weiter. "Während der Vorstand weiterhin eine Liste hochqualifizierter interner und externer Kandidaten evaluiert, konzentriere ich mich intensiv auf einen erfolgreichen Übergang."