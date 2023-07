The Walt Disney Company wird künftig den Home Entertainment-Vertrieb in Deutschland nicht mehr selbst umsetzen. Dafür verantwortlich sein wird ab dem 1. Oktober dann Leonine Studios. Warum Disney selbst einen Rückzieher macht, wurde nicht erwähnt. Stattdessen versuchte sich Roger Crotti, Head of Studios, The Walt Disney Company GSA, mit Zuversicht und nannte Leonine "einen starken Partner".

Das Unternehmen, so Crotti, werde mit seiner Kompetenz und Erfahrung im Home Entertainment die Vermarktung "unserer physischen Produkte erfolgreich fortsetzen". Recht zeitnah zum Start dieser neuen Zeitrechnung soll etwa "Guardians of the Galaxy Vol. 3" auf DVD erscheinen, zudem als Blu-Ray und auch als limitertes 4K UHD Steelbook auf den Markt kommen. Eine Woche später wird zudem "Arielle, die Meerjungfrau" erhältlich sein. Neben den kommenden Neuveröffentlichungen wird Leonine Studios weiter den gesamten bestehenden Katalog und das Serien-Portfolio der Walt Disney Company distribuieren – und dazu gehören auch Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios und 20th Century Studios.

"Die Entscheidung ist für uns Beweis unserer Kompetenz in Vertrieb und Vermarktung sowie unsere Erfahrung im Umgang mit starken IPs. Gleichzeitig stärkt die Kooperation unsere führende Position als Vertrieb im physischen Home Entertainment Markt", teilte Bernhard zu Castell, der Chief Distribution Officer bei Leonine, mit. "Dass uns Disney all ihre großen bedeutenden Marken für Vertrieb und Vermarktung ihrer physischen Produkte anvertraut, freut uns und ist zugleich Motivation, weiterhin große Erfolge im deutschsprachigen Raum im immer noch starken physischen Markt zu erzielen."