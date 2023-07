Dass es zu einem Wechsel im Hauptcast der ZDF-Vorabendserie "Bettys Diagnose" kommt, ist schon seit einigen Monaten klar. Nun steht fest, wann Henrike Hahn ihren ersten Dienst als titelgebende Hauptfigur Betty haben wird. Die neue Staffel startet am 29. September, die neuen Episoden sind dann immer freitags ab 19:25 Uhr zu sehen. Insgesamt hat Network Movie 26 neue Folgen produziert, bis weit in das kommende Jahr hinein wird "Bettys Diagnose" also zu sehen sein.

Henrike Hahn ist mittlerweile die dritte Betty, die in der Serie zu sehen sein wird. In den ersten drei Staffeln wurde die Rolle von Bettina Lamprecht verkörpert, in den vergangenen Jahren war Annina Hellenthal in der Hauptrolle zu sehen. Hahn übernimmt nun zum Jubiläum: Im September startet die zehnte Staffel der Serie, los ging es einst im Januar 2015.

Inhaltlich erklärt man den Zuschauerinnen und Zuschauern die Veränderungen so: Schwester Elisabeth Hertz (Henrike Hahn), die neue Betty, hat die Leitung der Aufnahmestation in der Karlsklinik übernommen, nachdem sich Betty Weiss (Annina Hellenthal) endgültig nach Namibia verabschiedet hat. Mit ihrer lebenslustigen, leichten und stets nach vorne blickenden Art bringt Betty Hertz frischen Wind auf Station. Schnell findet sie Anschluss im Team der Aufnahmestation und spielt sich mit großer Empathie und Kompetenz in die Herzen ihrer Patientinnen und Patienten.

Doch es warten auch zahlreiche Herausforderungen auf die neue Betty. Mit Dr. Julius Walden arbeitet nicht nur ihr "kleinkarierter" Ex-Mann auf der Station, sondern sie steht auch vor einem gewaltigen Schuldenberg, nachdem eine ehemalige Freundin und Geschäftspartnerin von ihr verstirbt. Nicht nur Betty wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert: Rike trifft auf ihren Ex-Freund Oliver Weiss, der erst kurz nach der Trennung in dem Familienglück zu sein scheint, das sie sich mit ihm immer ausgemalt hatte. Als Ron, der mit Safi im Kioskwagen arbeitet, nach einer kleinen Heldentat verarztet werden muss, weckt er Dr. Paul Eckarts Interesse. Aber ist Ron überhaupt schwul?