Die Neuauflage der gefeierten Politserie "Borgen" kommt im Herbst ins Free-TV: Beim Kultursender Arte werden alle acht Folgen von "Borgen - Macht und Ruhm" im September innerhalb von zwei Abenden gezeigt. Konkret ist eine Ausstrahlung von zwei Viererpacks am Donnerstag, den 7. und 14. September ab 20:15 Uhr geplant. Die Folgen werden darüber hinaus für 30 Tage in der Arte-Mediathek zum Abruf bereitgestellt. Damit schließt sich ein Kreis: Bei Arte waren einst schon die ersten drei Staffeln in Deutschland zu sehen.

Der Streamingdienst Netflix hatte "Borgen" im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem dänischen Sender DR fortgesetzt - acht Jahre nach dem Ende der Produktion, die in der Vergangenheit mit Kritikerlob und zahlreichen Preisen geehrt worden war, darunter dem Prix Italia und dem Peabody Award.

"Macht und Ruhm" schließt nun an die früheren Folgen an, setzt jedoch kein Vorwissen voraus. Im Mittelpunkt steht Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), die gerade ihr Amt als dänische Außenministerin angetreten hat und schon zu Beginn vor Schwierigkeiten steht: Mit Ministerpräsidentin Signe Kragh streitet sie um die Zuständigkeit für einen Ölfund in Grönland. Katrine Fønsmark bemüht sich derweil als neue Chefin des Fernsehsenders TV1, die Einschaltquoten zu steigern. Eine brisante Information aus Regierungskreisen kommt ihr gelegen: Eine anonyme Quelle bezichtigt die Ministerpräsidentin der Vetternwirtschaft.

Hinter dem Drehbuch der Fortsetzung steht erneut -Serienschöpfer Adam Price, der zudem wieder viele Mitglieder der Original-Besetzung vor der Kamera versammelte.