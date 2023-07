Noch im Sommer schickt Vox eine neue Datingshow mit Amira Pocher an den Start: "My Mom, Your Dad" ist der Name des Formats, das ab dem 15. August jeweils dienstags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Geplant sind zunächst acht Folgen, deren Produktion ITV Studios Germany verantwortet.

Das Konzept: Auf Kreta bekommen insgesamt 12 Single-Mütter und -Väter die Chance, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Was sie nicht ahnen: Ihr Nachwuchs beobachtet sie dabei auf Schritt und Tritt - und kann sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen. Denn nur einen Katzensprung von ihren Eltern entfernt leben die schon erwachsenen Kinder zusammen in einer Villa und beobachten sowie kommentieren das Flirtverhalten ihrer Mütter und Väter. Bei den Dates sind sie schließlich undercover dabei. Erst am Ende erfahren die Eltern von der Entscheidungskraft ihrer Kinder bei der Partnersuche.

Im Anschluss an "My Mom, Your Dad" setzt Vox zudem auf einen weiteren Neustart. Um 22:15 Uhr übernimmt die ebenfalls acht Folgen umfassende Dokusoap "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team". Zusammen mit seinem neuen Team, das neben Ira Wolff (spirituelles Medium), Silke Remus (Maklerin) und USA-Gast Davina Potratz (American Real Estate) auch bestehend den fürs Interior Design verantwortlichen Bruce Darnell umfasst, will Marcel Remus in dem Format wohlhabende amerikanische Kundinnen und Kunden von seinen prunkvollen Immobilien auf Mallorca überzeugen.

Darüber hinaus verspricht Vox Einblicke in das Leben des Maklers und seines Teams. Die Produktion des Neustarts, der ebenso wie "My Mom, Your Dad" jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ zum Abruf bereitsteht, übernimmt Banijay Productions Germany.