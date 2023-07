Die NZZ-Mediengruppe holt sich prominente Verstärkung ins Haus: Beat Balzli dockt im Herbst an das Unternehmen an und soll dort in leitender Position verschiedene Sonderprojekte mit Schwerpunkt auf den deutschen Markt verantworten. Viel konkreter wird der Konzern in einer Pressemitteilung nicht. Noch bis Anfang dieses Jahres war Balzli Chefredakteur der "WirtschaftsWoche", diesen Posten übte er seit 2016 aus.

"Wir freuen uns, dass wir mit Beat Balzli einen der profiliertesten deutschen Wirtschaftsjournalisten und eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit für die NZZ gewinnen konnten", sagt NZZ-CEO Felix Graf. "Durch seine umfassenden Kenntnisse in Wirtschaftspublizistik und der deutschsprachigen Medienlandschaft wird er uns dabei unterstützen, das Potenzial der NZZ in unserem Wachstumsmarkt Deutschland noch besser auszuschöpfen."

Deutschland war für die NZZ in den zurückliegenden Jahren ein wichtiger Wachstumsmarkt. Bis Ende des vergangenen Jahres wurde das Geschäft hierzulande von Jan-Eric Peters geleitet, seither gibt es aber keinen dezidierten Geschäftsführer mehr für den Bereich. Im Berliner Büro der Schweizer Tageszeitung arbeiten aber noch immer viele Journalistinnen und Journalisten. Gut möglich, dass Balzli nun ein wenig das Loch füllt, das Peters hinterlassen hat.

Vor seiner Zeit bei der "WirtschaftsWoche" war Beat Balzli unter anderem stellvertretender Chefredakteur der "Welt am Sonntag" oder auch Chefredakteur der Schweizer "Handelszeitung". Außerdem arbeitete er viele Jahre beim Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel". 2009 wurde er mit dem Henri Nannen-Preis ausgezeichnet.