Ob im ZDF, in den Dritten oder inzwischen auch in Sat.1: Markenchecks sind beim Publikum in aller Regel ziemlich beliebt - und nun versucht auch RTL auf diesen Zug aufzuspringen. Unter dem Titel "Gecheckt" geht der Privatsender am Donnerstag, den 17. Juni um 20:15 Uhr der Frage nach, wie gut Tiefkühlkost wirklich ist.

Geplant ist eine zweistündiges Primetime-Reportage, in der ein Experten-Team die beliebtesten Tiefkühlprodukte unter die Lupe nimmt. Außerdem schauen die RTL-Reporter hinter die Kulissen bekannter Marken und fragem, wo sich gut und günstig Tiefkühlware kaufen lässt. Worauf man dabei achten sollte, wird zudem mithilfe einer Test-Familie gecheckt.

Neben "Gecheckt" testet RTL an diesem Abend noch ein weiteres Verbrauchermagazin. Im Anschluss an "RTL Direkt" folgt um 22:35 Uhr die Reportage "Die Superschnapper: Unsere besten Spartipps im Supermarkt". Drei sogenannte "Superschnapper", darunter der aus dem RTL-Programm bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss, sollen darin "wertvolle Tipps zum günstigen Shoppen im Supermarkt" liefern.

Sowohl von "Gecheckt" als auch den "Superschnappern" ist zunächst jeweils nur eine Ausgabe geplant, wie eine RTL-Sprecherin gegenüber DWDL.de erklärte. Im Erfolgsfall ist aber freilich davon auszugehen, dass weitere Checks folgen werden. Produziert werden die beiden Formate inhouse von RTL News.