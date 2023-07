am 24.07.2023 - 12:08 Uhr

RTL hat für ein neuerliches Nachrichten-Special zur Hitze-Welle im Süden Europas angekündigt. Nachdem es schon am vergangenen Dienstag um den "Glutofen Südeuropa" ging, hat der Sender jetzt ein weiteres "RTL aktuell Spezial" für Montagabend um 20:15 Uhr angekündigt. Die Sondersendung trägt den Untertitel "Feuer im Ferienparadies - Urlauber auf der Flucht".

Anlässlich der verheerenden Waldbrände auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos wird Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel in der Sondersendung mit dem Reiseexperten Ralf Benkö sowie Reporterinnen und Reportern über die Lage auf Rhodos und in den eingerichteten Notunterkünften vor Ort berichten. Darüber hinaus geht es auch um die Frage, welche Rechte Reisende im Falle einer Naturkatastrophe haben.

In der vergangenen Woche hatte RTL mit seinem "RTL aktuell Spezial" in der Primetime schon einmal überzeugende Quoten erzielt: Damals schalteten im Schnitt 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei sehr guten 13,5 Prozent. Die Serie "Der König von Palma" konnte diese Flughöhe allerdings nicht halten und fiel anschließend zeitweise auf weniger als vier Prozent zurück (DWDL.de berichtete).

Nun also eine erneute Programmänderung: Durch das Special verschiebt sich der Start von "Undercover Boss" auf 20:30 Uhr, "RTL Direkt" wiederum startet um 22:30 Uhr und wird im Gegenzug auf eine Sendezeit von 15 Minuten verkürzt. Im weiteren Verlauf des Abends folgen um 22:45 Uhr ein "Extra Spezial" zum Thema "Vanille, Schoko, Zitrone - Was ist wirklich drin in unserem Eis", "Spiegel TV" um 23:35 Uhr sowie das "Nachtjournal" um 0:10 Uhr.