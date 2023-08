am 01.08.2023 - 14:45 Uhr

Besetzt mit der aus dem Münster-"Tatort" bekannten Schauspielerin ChrisTine Urspruch, startet Das Erste Ende September eine neue Filmreihe, die auf dem "Endlich Freitag im Ersten"-Sendeplatz beheimatet sein wird. Geplant sind zunächst zwei 90-Minüter, die linear am 22. und 29. September zur besten Sendezeit zum Einsatz kommen sollen. W&B Television GmbH und dort die Produzenten Torsten Lenkeit und Oliver Vogel zeichnen für das Format verantwortlich, das nach eigenen Angaben eine "unkonventionelle Titelheldin" hat. Beide haben mit Urspruch einst schon bei der ZDF-Serie "Dr. Klein" zusammenarbeitet.

In der neuen ARD-Reihe spielt Urspruch nun eine erfolgreiche Anwältin namens Eva Schatz, deren Leben aber aus den Fugen gerät, als sie auf Hanno Bertram (gespielt von Wolfram Grandetzka) trifft. Mit dabei ist zudem der einst von RTL bekannte Jochen Busse, der als Werner Schatz das Altersheim und das Leben seiner Tochter Eva auf den Kopf stellt. Regie führte Thomas Freundner nach Drehbüchern von Torsten Lenkeit.

Das ZDF hat indes zwei weitere Filme der neuen Reihe "Familie Anders" in Aussicht gestellt. Kommende Woche sollen die Dreharbeiten beginnen, hinter dem Format steht die Roxy Film. Dem besonderen Konzept des Formats folgend, spielen neben dem Stammensemble um Moritz Treuenfels und Bettina Burchard erneut zwei prominente wirkliche Lebenspartner in je einer Folge ein therapiebedürtiges Paar, dieses Mal Ann-Katrin Kramer mit Harald Krassnitzer sowie Natalie Spinell mit Felix Hellmann. Die ersten beiden Filme der Reihe, die linear im März am Sonntagabend im ZDF liefen, erreichten rund 3,6 und etwas mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Sendetermin für die nun entstehenden 90-Minüter steht natürlich noch nicht fest.