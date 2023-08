Der Männersender DMAX bedient mit einer weiteren Eigenproduktion sein Kernklientel: In "Titanen aus Stahl" werden "Schrauber, Verkäufer, Restauratoren und Sammler mit Benzin im Blut" zu sehen sein, die eine Vorliebe für seltene Fundstücke und außergewöhnliche Oldtimer haben. Das von Janus TV produzierte Format wird ab dem 12. September immer dienstags um 21:15 Uhr zu sehen sein.

Mit dabei ist unter anderem Helmut Hoffmann, der von DMAX als Deutschlands Top-Experte für Oldtimer-Lkws vorgestellt wird. Sein Sohn Sascha hat sich auf Trucks aus den 70er- und 80er-Jahren spezialisiert. Bei der Familie Obermann dreht sich alles um Transporter des Typs Ford Transit. Achim Meier wartet und repariert historische Flugzeuge. Und Christoph Zitzmann stöbert Raritäten auf vier Rädern auf.

Los geht's in Folge 1 aber mit Philipp Fakin, der vor 10 Jahren zwei US-Sattelzüge des Typs AM General M931 gekauft und zwischengelagert hat – ohne sie jemals live gesehen zu haben. Nun werden sie geliefert. Bei Michael Fröhlich in Mettmann geht's um besondere Oldtimer wie den originalen Mustang Fastback Mach One, Baujahr 1969. Und Dirk Obermann und sein Sohn Nick aus Mühlheim an der Ruhr suchen Zuwachs für ihre Ford Transit-Sammlung.