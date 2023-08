Wenn der Deutsche Schauspielpreis 2023 am 15. September in Berlin verliehen wird, dann erhält Thekla Carola Wied den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. "Der Name Thekla Carola Wied ist mit dem deutschen Fernsehen verwoben wie wenige andere. Aber das allein erklärt nicht das gelöste Lächeln, das die Erwähnung dieses Namens auf das Gesicht von Kolleg*innen, Wegbegleiter*innen, Regisseur*innen und Produzent*innen zaubert. Um einen Eindruck davon zu bekommen, welcher Stern mit ihr die letzten 55 Jahre deutsche Fernsehgeschichte beschienen hat, muss man mit Menschen sprechen, die mit ihr gearbeitet haben," begründet die Jury ihre Entscheidung.

Bei diesen Gesprächen, heißt es in der Begründung weiter, entstehe der Eindruck einer "vollkommen uneitlen, unprätentiösen,immer freundlichen, immer gut gelaunten, immer verbindlichen, der Geschichte dienenden Schauspielerin."



Noch ein weiterer Ehrenpreis soll Mitte September verliehen werden – der Ehrenpreis Inspiration, mit dem der Vorstand des den Preis ausrichtenden Bundesverbands Schauspiel e.V. Menschen oder Institutionen auszeichnet, die durch ihre Leistung in besonderer Weise Schauspielkünste gefördert oder ermöglicht haben. 2023 werden in dieser Kategorie Silke Burmeister und Gesine Cukrowski geehrt. Sie erhalten die Auszeichnung für die Kampagne "Let's Change The Picture – Sichtbarkeit von Frauen 47+".

Die Kampagne, so begründet die Jury, bringe "endlich die nötige Aufmerksamkeit, sie gibt Schauspielerinnen 47+ eine gemeinsame Stimme und wird nicht aufhören, den Ball, den sie ins Rollen gebracht hat, am Laufen zu halten."