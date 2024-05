RTL hat am Donnerstag in beiden wichtigen Zuschauergruppen den Tagessieg eingefahren. Bereits die erste Halbzeit der Europa-League-Halbfinalpartie zwischen Leverkusen und Rom wurde von 4,17 Millionen Menschen gesehen. Während den zweiten 45 Minuten sahen dann sogar 5,68 Millionen zu. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 16,4 und 26,9 Prozent, in der klassischen Zielgruppe wurden 22,4 sowie 29,1 Prozent gemessen. Bei den von RTL inzwischen favorisierten 14- bis 59-Jährigen erreichte man über die gesamte Partie hinweg 23,5 Prozent.

Es sind starke Werte, mit denen RTL am Donnerstag die Quotencharts dominierte. Kein anderer Sender erreichte insgesamt mehr Zuschauerinnen und Zuschauer und auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei an der Übertragung. Mit der Vorberichterstattung erreichte RTL zur besten Sendezeit dagegen nur eineinhalb Millionen Menschen, das entsprach 9,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Kurz nach dem Abpfiff sahen im Schnitt allerdings mehr als 6 Millionen Menschen zu, da lag der Marktanteil sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren bei mehr als 30 Prozent. Die ausführliche Nachberichterstattung bescherte dem Sender 21,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Erster RTL-Verfolger in der Primetime war unterdessen Das Erste mit einem neuen "Wien-Krimi: Blind ermittelt", den 4,46 Millionen Menschen sehen wollten. Damit brachte es der Sender auf insgesamt sehr starke 18,4 Prozent. "Lena Lorenz" im ZDF musste sich angesichts von 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich dahinter einsortieren, erreichte aber immerhin 15,1 Prozent Marktanteil.

Nachmittags erreichte das ZDF übrigens wie RTL fantastische Fußball-Quoten, denn man übertrug das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Bayern und Wolfsburg. 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für hervorragende 19,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sehr gute 15,5 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;