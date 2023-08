Im Herbst werden ProSieben und Joyn zwei "The Voice"-Formate anbieten: Zum einen die Original-Sendung, für die noch kein offizieller Starttermin mitgeteilt wurde, zum anderen den neuen Ableger "The Voice Rap". Wie vor einigen Wochen mitgeteilt wurde, sollen die acht Episoden des neuen "The Voice" immer eine Woche vorab beim Streamer Joyn zur Verfügung stehen, ehe sie dann auch im regulären ProSieben-Programm ausgestrahlt werden.

Joyn startet die Sendung nun am Donnerstag, 14. September. Welche Länge die Folgen haben, wollte Joyn auf DWDL-Nachfrage noch nicht verraten. Insgesamt soll "The Voice Rap" acht Folgen umfassen, darunter vier Sendungen mit Blind Auditions. Danach folgt eine Workshop-Phase sowie die Battles – schließlich sollen vier Talente im Finale stehen, zwei kommen ins Publikum-Voting, das darüber entscheidet, wer ins Halbfinale der "The Voice of Germany"-Staffel einzieht. Auf diese Art und Weise sind "TVOG" und "The Voice Rap" miteinander verbunden.

Gemäß den Ankündigungen müsste "The Voice Rap" bei ProSieben am 21. September starten; offiziell bestätigt ist dies noch nicht. Auch ein Starttermin für "TVOG" ist noch nicht kommuniziert. Fest steht aber, dass "Der Heiratsmarkt", der ab kommender Woche sechs Mal donnerstags bei ProSieben zu sehen sein wird, sein Finale am 14. September haben wird.

Bekannt ist derweil, wer auf den roten Stühlen sitzen wird. Beim Rap-Format sind das Dardan und Kool Savas. Auch beim Original gibt es größere Änderungen. Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz sind die Coaches in "The Voice of Germany". Beide Sendungen werden von Bildergarten Entertainment produziert. "Zuschauer:innen und Fans können sich auf ein 'The Voice of Germany' 23 freuen, das sie in dieser Form noch nie erlebt haben", hatte Daniel Rosemann, ProSieben- und Sat.1-Senderchef, im Sommer versprochen.