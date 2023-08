am 08.08.2023 - 10:31 Uhr

Nachdem Mai Thi Nguyen-Kim vor wenigen Wochen ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat, wird ihre ZDFneo-Show "Maithink X" demnächst in die fünfte Staffel starten - diese muss dann allerdings ohne die Namensgeberin auskommen. Wie jetzt bekannt wurde, wird Nguyen-Kim in den sechs Wochen von wechselnden Kolleginnen und Kollegen vertreten.

Die "Elternzeitvertretung", wie es auch im Unteritel der Sendung heißt, übernimmt zunächst die Komikerin Hazel Brugger. Sie geht dem Thema "Strafe muss sein, oder?" nach, hinterfragt die Sinnhaftigkeit des Strafvollzugs und geht dabei "bis hinter die Gefängnismauern und an den Rand der Legalität", kündigt ZDFneo an.

In den darauffolgenden Wochen sind dann Aminata Belli, Oliver Welke, Eva Schulz, Leon Windscheid und Selwa Houmsi auf der Bühne von "Maithink X - Die Show" zu sehen. Die Produktion der Wissenschaftsshow übernimmt weiterhin die btf.

Ausgestrahlt werden die sechs Folgen ab dem 17. September jeweils sonntags um 22:15 Uhr. Darüber hinaus nimmt ZDFneo aber auch weiterhin Wiederholungen auf teils sehr prominenten Sendeplätzen ins Programm: So läuft "Maithink X" unter anderem auch am späten Montagabend, donnerstags um 21:15 Uhr sowie sonntags im Nachmittagsprogramm. Daneben steht die Sendung freilich auch in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.