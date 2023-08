am 08.08.2023 - 16:16 Uhr

Prime Video arbeitet nach Informationen der "Bild"-Zeitung aktuell an einer neuen Realityshow mit dem englischen Titel "The Greatest Player". Darin sollen 50 Reality-Sternchen in mehreren Runden gegeneinander antreten, die "Bild" berichtet von "Geschicklichkeitsspielen". Die Show stammt aus Frankreich und lief dort im vergangenen Jahr erstmals beim Privatsender W9. Nach Angaben der Boulevardzeitung wird aktuell bereits nordwestlich von Paris gedreht, hier soll die deutsche Version entstehen.

Am Ende einer jeden Runde entscheiden die Gewinner, wer und viele viele von den Verlierern die Show verlassen müssen. Das französische Original ist angelehnt an den Netflix-Hit "Squid Game", entsprechend boulevardesk berichtet die "Bild" über das Projekt ("Wird DAS das deutsche ‘Squid Game’?"). Bei Prime Video will man sich aktuell nicht zu der Show äußern. Gegenüber DWDL.de erklärt ein Sprecher, man habe derzeit nichts anzukündigen.

Die "Bild" berichtet derweil bereits über die ersten Promis, die im Rahmen der Show zu sehen sein sollen. Gigi Birofio, Walentina Doronina, Jenny Elvers, Jasmin Herren, Giulia Siegel, Cora Schumacher und Serkan Yavuz sollen demnach zu den Teilnehmen gehören, die Prime Video für das Format gecastet hat. Sie alle haben bereits reichlich Reality-Erfahrung und waren schon in etlichen Formaten zu sehen. Im französischen Original von "The Greatest Player" betrug der Gewinn im vergangenen Jahr 50.000 Euro, der an eine Person gegangen ist.

Weil Amazon sich zu den Plänen aktuell nicht äußern will, gibt es keine darüber hinausgehende Informationen. So gibt es bislang etwa keinen Starttermin und außerdem ist unklar, wer "The Greatest Player" produziert. Erfahrung im Reality- bzw. Show-Bereich hat Prime Video in Deutschland jedenfalls schon. Sei es mit dem vielbeachteten "LOL" oder auf der anderen Seite mit dem verunglückten "Celebrity Hunted", das die Produzenten einst als Deutschlands "größte Reality-Show" angekündigt hatten.