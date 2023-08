Vier Produktionsfirmen haben Planungssicherheit: Die Sagamedia Film- und Fernsehproduktion GmbH, die DCTP, die solisTV Film und Fernsehproduktion GmbH sowie die Arriba Media GmbH. Sie sind die Unternehmen, die im Frühsommer von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) erteilten Zulassungen zur Veranstaltung von Drittsendezeiten im Programm RTL erhalten haben. Inzwischen steht fest, dass die Zulassungen auch bestandskräftig sind, Klagen gegen die Entscheidungen wurden nicht eingereicht.

"Wir freuen uns für die vier zugelassenen Unternehmen und den Hauptveranstalter, die nun bis Mitte 2028 Planungssicherheit haben. Die Angebote der Drittanbieterinnen versprechen einen zusätzlichen Vielfaltsbeitrag im Programm RTL", sagt Elisabeth Harries, Vorsitzende der Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM). Ausgestrahlt werden die entsprechenden Sendungen im RTL-Programm bereits seit Anfang Juli.

Konkret geht es dabei um vier Sendeplätze. Der prominenteste ist der am Samstag um 19:05 Uhr, der auch weiterhin mit "Life – Menschen, Momente, Geschichten" bespielt wird. Montags ab 23:25 Uhr bleibt es somit auch in den kommenden Jahren bei "Spiegel TV" – zudem gibt es noch zwei Sendefenster in der Nacht auf Dienstag, beginnend nach dem "RTL Nachtjournal". Hier laufen "Alltagskämpfer – So tickt Deutschland" und "Seitenwechsel – Die Welt mit anderen Augen sehen".

Um die lukrativen, weil über Jahre abgesicherten Aufträge, hatten sich einst mehr als 30 Unternehmen beworben, als sie Mitte 2022 ausgeschrieben wurden.