Ab dem 1. November gibt es auch bei Disney+ in Deutschland ein Abo-Modell, das Werbung beinhaltet. In den USA konnte Disney+ damit bereits experimentieren, in Deutschland bietet etwa Netflix ein entsprechendes Abo schon an. Der Start in Deutschland ist nun Teil eines größeren Europa-Rollouts der Werbe-Version von Disney+. Neben Deutschland wird es dieses Modell künftig auch in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden und Dänemark geben.

Für neue Kundinnen und Kunden von Disney+ gibt es ab dem 1. November drei Tarife: Neben Standard und Premium eben auch das Modell Standard mit Werbung. Das kostet 5,99 Euro pro Monat und ist damit drei Euro günstiger als der Standard-Tarif. Premium schlägt mit monatlich 11,99 Euro zu Buche. Entscheiden sich die Kundinnen und Kunden bei den Tarifen Standard bzw. Premium für eine jährliche Zahlung, fallen 89,90 bzw. 119,90 Euro an.

Im Werbe-Tarif können die Nutzerinnen und Nutzer von Disney+ keine Downloads tätigen, ansonsten gibt es aber keine wesentlichen Unterschiede. Die Video-Qualität entspricht der des Standard-Tarifs und auch mit Werbung sind zwei gleichzeitige Streaming möglich. Premium-Nutzer können vier gleichzeitige Streams nutzen und haben zudem die Möglichkeit, Inhalte in 4K UHD & HDR zu sehen. Bestehende Kunden in Deutschland werden ab November ihr derzeitiges Abo zum bestehenden Preis beibehalten – wobei künftige Änderungen davon ausgenommen sind. Dieses Abo wird automatisch in "Premium" umbenannt.

"Nächste Entwicklungsstufe für Disney+ in Europa"

Jan Koeppen, President von The Walt Disney Company EMEA, sagt: "Die Einführung des Abos mit Werbung markiert die nächste Entwicklungsstufe für Disney+ in Europa, da wir unseren Abonnenten sowie unseren erstklassigen Werbepartnern gleichermaßen eine größere Auswahl anbieten können. Damit unterstreicht Disney+ weiterhin sein einzigartiges Angebot in der heutigen Streaming-Landschaft, bestehend aus TV-Serien und Blockbuster-Filmen für jede Zielgruppe mit einem einfachen und reibungslosen Nutzungserlebnis."

Bei der jüngsten Vorlage der Geschäftszahlen hat Disney angekündigt, den Preis der werbefreien Version von Disney+ in den USA zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres anzuheben. Der Streamingdienstes kostet bald 13,99 US-Dollar (DWDL.de berichtete). Kundinnen und Kunden des Disney+-Werbetarifs zahlen dagegen weiterhin 7,99 Dollar. Disney-Chef Bob Iger erklärte unter anderem, man wolle mit dem Schritt mehr Menschen in den Werbe-Tarif bringen. Ganz offensichtlich sieht man hier noch eine Menge Potenzial - und will das nun auch in anderen Teilen der Welt heben. "Der Werbemarkt für Streaming nimmt jetzt Fahrt auf", so Iger.