© DAZN

Schon bislang betrieb der Sport-Streamingdienst mit DAZN Fast, DAZN Fast+ und DAZN Rise drei FAST-Channels. Nun will man im Bereich der werbegestützten Streaming-Angebote noch stärker wachsen. "Wir bei DAZN wollen Sportfans unterhalten und haben deshalb neben einem wachsenden Angebot an unterschiedlichen Abo-Optionen, auch unser Angebot an frei empfangbaren Streaming-Kanälen erweitert. Ich freue mich sehr, dass wir Pluto TV, einen der führenden FAST-Channel-Anbieter, für diese exklusive Kooperation gewinnen konnten, die allen Sportfans auf der Plattform vier neue dezidierte Sportkanäle bringen wird", sagt Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region.

Und Olivier Jollet, EVP & International GM, Pluto TV, sagt: "Wir sind begeistert, den Zuschauern von Pluto TV gemeinsam mit DAZN eine so attraktive Auswahl an Sportinhalten zu bieten, darunter exklusive Live-Übertragungen von Fußball, Darts und Kampfsport. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, unseren Zuschauern hervorragende Inhalte zu bieten und diese Sportinhalte, vom großen internationalen Fußball bis hin zu dem der Nische entwachsenden Darts, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns auch, den Zuschauern von Pluto TV einen unvergleichlichen Zugang zu einigen der prestigeträchtigsten Frauenwettbewerbe zu bieten, um das Können, die Begeisterung und Leidenschaft dieser Ausnahme- Athletinnen zu erleben."

Bei DAZN International Football x Pluto TV sehen die Zuschauenden jedes Wochenende ein Live-Spiel aus der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A oder französischen Ligue 1. Bereits am kommenden Freitag, den 11. August, zeigt man das Duell zwischen dem Europa-League-Sieger FC Sevilla gegen den FC Valencia. Darüber hinaus können Fans die Zusammenfassungen der Spiele aus den internationalen Ligen vom Wochenende jeden Montagabend in der exklusiv produzierten "DAZN x Pluto TV Fußballshow" sehen. Geplant sind darüber hinaus die Ausstrahlungen von Events im Re-Live, Features oder Dokumentationen.

Beim Darts-Sender will DAZN ausgewählte Turniere der PDC frei verfügbar machen und beim Box-Kanal Highlights aus dem Kampfsport-Katalog zeigen - hier aufgrund der Altersbeschränkung allerdings nur zwischen 22 und 5 Uhr. Regelmäßig will man bei DAZN Fights X Pluto TV am Wochenende auch ein Event aus dem MMA-Katalog live zeigen. DAZN Heldinnen X Pluto TV ist ein Frauensport-Sender, dieser wird, anders als DAZN Rise, exklusiv bei Pluto TV zu sehen sein. Angekündigt ist hier eine Auswahl an Live-Spielen und Highlights aus den Bereichen Frauenfußball, aber auch aus der Handball-Champions- und Europa-League. Auch Golf und Boxen will DAZN auf dem neuen, frei empfangbaren Frauensportsender zeigen.