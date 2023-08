Sat.1 hat die Ausstrahlung von "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" angekündigt. Die Doku soll am Samstag, den 26. August, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen sein. In dem Fall liegt der erste Harry-Potter-Film sogar schon 22 Jahre zurück. Die Doku ist nämlich schon im Januar 2022 beim damaligen HBO Max erschienen, via Sky dann auch in Deutschland. Durch die Ausstrahlung in Sat.1 läuft die Doku nun erstmals im Free-TV.

In der von Warner Brothers Television produzierten Dokumentation blicken Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint sowie weitere Darstellerinnen und Darsteller sowie Regisseure auf die acht Filme zurück und begeben sich auf eine Zeitreise durch die Welt des Zauberlehrlings. In der Doku ist zudem auch Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane zu sehen, der im Oktober 2022 im Alter von 72 Jahren verstarb. Im Anschluss um 22:30 Uhr zeigt Sat.1 "Phantastische Harry Potter Momente - Das große Sat.1 Spezial". Die Doku blickt auf die 33 besten Harry-Potter-Szenen und lässt Schriftstellerin J.K. Rowling zu Wort kommen.