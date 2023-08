am 14.08.2023 - 12:00 Uhr

Sarah Bosetti bekommt eine eigene Show bei 3sat. Wie der Kultursender bestätigte, feiert "Bosetti Late Night" am Sonntag, den 22. Oktober um 21:00 Uhr ihre Premiere bei dem Kultursender. Danach soll die Sendung einmal im Monat sonntags gegen 22 Uhr laufen. Inhaltlich will die Autorin und Satirikerin in ihrer Late-Night-Show künftig die aktuelle gesellschaftliche Debatte auseinandernehmen - um diese zu entstauben, polieren und schließlich wieder neu zusammenzusetzen, wie es heißt.

Vollmundig ist die Rede von der "einzigen Satireshow Deutschlands, die nicht nur über Gendern, Cancel Culture, Klima und Wärmepumpen spricht - sondern darüber, wie über diese Themen gesprochen wird". Darüber hinaus lädt sie prominente Gäste zum Talk und involviert das Publikum in die Debatte, an der sich das Publikum ausdrücklich beteiligen soll. So soll über Social Media mitgeredet werden dürfen - und für das Studiopublikum gibt es eigens einen sogenannten "Bullshit-Button". Produziert wird "Bosetti Late Night" von Turbokultur.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist Sarah Bosetti kein unbekanntes Gesicht: Schon seit 2020 schreibt und moderiert sie das Format "Bosetti will reden!", das in der ZDF-Mediathek und bei YouTube abrufbar ist. Darüber hinaus moderiert sie den Podcast "extra 3 - Bosettis Woche".