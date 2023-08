Der Deutschlandfunk hat für Schlagzeilen gesorgt, weil er eine zum Mord aufrufende Hörermeinung im Rahmen seiner Sendung "Kontrovers" gesendet hat. In dieser ging es darum, wie der russische Angriffskrieg in der Ukraine beendet werden könne. Ein Hörer, dessen Meinung gesendet wurde, erklärte, man könne den Krieg beenden, "in dem man Seleskyj und seine Verbrecherbande, seine Völkermörderbande, festnimmt, ihn lebendig vierteilt und enthauptet". Dass die Ukraine in ihrem Land an Völkermorden beteiligt ist, ist seit vielen Monaten schon russisches Narrativ.