Exakt 17 Monate nach der bis dato letzten Staffel wird "Love Island" zu RTLzwei zurückkehren, also am Montag, 11. September. Zum Start in die Staffel und dann auch an den folgenden Montagen läuft die Sendung künftig live um 20:15 Uhr - an den anderen Sendetagen wie gewohnt gegen 22:15 Uhr. Schon bekannt war, dass Sylvie Meis erneut die Moderation des Formats übernehmen wird, ihr neuer Co-Moderator wurde am Dienstag präsentiert. Hier fiel die Wahl auf Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli P.

Für den neuen Co-Host sei"Love Island" die "Urshow der Reality-Dating-Shows", wie der Sender mitteilte. Als "neugieriger und empathischer" Mann, wie Oli sich selbst im Gespräch mit dem Privatsender beschreibt, freue er sich darauf, zu sehen, wie die Islander den ersten Schritt in Sachen Flirt und Liebe wagen. Er soll in der neuen Staffel als "Stimme der Zuschauer" die App zur Sendung im Blick behalten und die Meinung der Fans verkünden wie auch kommentieren.

Für den gebürtigen Berliner ist die Moderation von "Love Island" zugleich auch ein Comeback bei RTLzwei: 2004 und 2005 war er während der fünften "Big Brother"-Staffel Co-Moderator an der Seite von Ruth Moschner. Diese Position hatte er auch in der direkt folgenden sechsten Staffel "Big Brother – Das Dorf" inne. Im Laufe der Staffel stieg er zum Hauptmoderator auf, ersetzte somit also Moschner. Später moderierte Petszokat Shows wie "Singing Bee" oder "Stars auf Eis", beide Formate waren im Programm von ProSieben beheimatet.

Später hatte er Engagements in Serien wie "Hand auf's Herz" (Sat.1) oder 2019 "Hallo Schatz", ein Upcyling-Format, das für die ARD entstand.