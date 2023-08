Nachdem RTL zuletzt schon mit regulären Folgen von "Big Bounce" nichts reißen konnte, spart sich der Privatsender am kommenden Wochenende die Ausstrahlung eines Best-Ofs seiner Trampolin-Show. Wie jetzt bekannt wurde, wird am Samstag um 20:15 Uhr stattdessen der Spielfilm "Angel Has Fallen" zu sehen sein.

Auch das im Anschluss geplante Bühnenprogramm von "Hundeprofi" Martin Rütter muss im Zuge dessen weichen - zugunsten des Spielfilms "Con Air", der ab 22:30 Uhr den Weg ins Programm finden wird. "Martin Rütter live! Der will nur spielen" läuft stattdessen knapp drei Wochen später: Konkret will RTL die Show nun am Freitag, den 22. September um 22:15 Uhr im Anschluss an "Lego Masters" zeigen. Wer das "Best Of" von "Big Bounce" sehen möchte, muss dagegen auf RTL+ ausweichen, wo die Folge schon jetzt zum Abruf bereitsteht.

RTL hatte "Big Bounce" im Sommer nach vierjähriger Pause fortgesetzt - mit Daniel Hartwich anstelle von Matthias Opdenhövel als Moderator an der Seite von Wolff Fuss. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch mit fast 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Quoten der Produktion von Banijay Productions Germany zuletzt rapide gesunken: Das Staffel-Finale verzeichnete am vergangenen Samstag im Schnitt gerade mal noch 5,8 Prozent.

An frühere Erfolge konnte die Neuauflage der Trampolin-Show somit nicht anknüpfen: Durchschnittlich verbuchte "Big Bounce" in diesem Jahr lediglich etwas mehr als neun Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Die erste Staffel hatte es 2018 noch auf fast 18 Prozent gebracht, ein Jahr später wurden noch mehr als 13 Prozent erzielt.