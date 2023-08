"Monatelang" hätten Manka Heise und Christian Esser gemeinsam mit Stern-Autorin Tina Kaiser recherchiert – was genau und was dabei herauskam, soll im Debüt von "stern investigativ" zu sehen, zu hören und auch zu lesen sein. Die neue "stern"-Marke ist nämlich crossmedial aufgestellt, RTL Deutschland kann hier also die Stärke ausspielen, mehrere Gattungen zu bedienen. Im Fernsehen läuft die erste Folge am Donnerstag, 28. September nach "RTL Direkt", also um 22:35 Uhr bei RTL. Am selben Tag soll sich die Print-Ausgabe des Magazins dem Thema ausführlich widmen und auch im Internet soll es behandelt werden.

Ein Podcast rundet das crossmediale Gesamtpaket von "stern Investigativ" ab. Dieser steht ebenfalls ab dem 28. September auf RTL+ Musik zum Abruf bereit, heißt es. Die Fernsehsendung soll zudem am Freitag, 29. September, ab 23:30 Uhr wiederholt werden – dann beim Nachrichtensender ntv. Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des Stern: "Das Besondere an 'stern Investigativ' ist, dass wir das Format von Anfang an crossmedial konzipiert haben und die Ergebnisse unserer investigativen Recherchen nun Ende September zum ersten Mal im TV, im Heft, Digital und via Audio ausspielen."

Welches Thema sich das "stern"-Team vorgenommen hat, wurde übrigens nicht verraten. Mitgeteilt wurde nur die grundsätzliche Konzeption. In dieser heißt es, man widme sich den Themen, die Menschen bewegen würden. Man entlarve "Missstände in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft" . und die Reporterinnen und Reporter sollen zudem die Verantwortlichen konfrontieren und sie in die Pflicht nehmen.