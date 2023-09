Etwas überraschend kommt nun doch schon in diesem Jahr Nachschub von "LOL: Last One Laughing", wenn auch noch nicht ganz klar ist, in welcher Form. Prime Video hat über seine Social-Media-Kanäle nun nämlich ein Weihnachtsspecial der Comedy-Sendung angekündigt. Wie genau das Special aufgezogen wird und welche Promis daran teilnehmen werden, ist noch nicht klar. Auch den genauen Veröffentlichungszeitraum hat man noch nicht verraten.

"LOL"-Host Michael "Bully" Herbig kündigt das Special in einem Video an, indem er verschiedene Pappschilder in die Kamera hält. "Wir sehen uns an Weihnachten" steht darauf oder auch: "Gespoilert wird bald". In jedem Fall ist es eine Premiere: Ein Special von "LOL" hat es bislang noch nie gegeben, die letzte reguläre Staffel wurde im Frühjahr dieses Jahres veröffentlicht. Für 2024 ist bereits eine weitere, die fünfte Staffel angekündigt worden (DWDL.de berichtete).

Dass Prime Video verstärkt auf "LOL"-Content setzt, ist keine Überraschung. Nach eigenen Angaben zählt das von Constantin Entertainment produzierte Format zu den erfolgreichsten auf der Plattform. Staffel vier sei der meist-gesehene deutsche Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich gewesen, erklärte das Unternehmen vor einiger Zeit, ohne aber genaue Zahlen zu nennen.

Ganz zu Beginn von "LOL" zeigte Prime Video im Jahr 2021 noch zwei Staffeln, eine im Frühjahr und eine im Herbst. 2022 und 2023 folgte dann jeweils ein Durchlauf im Frühjahr, für diesen Zeitraum ist auch die kommende Staffel angekündigt. Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern der Show zählen bislang Torsten Sträter, Max Giermann, Anke Engelke sowie Kurt Krömer und Michael Mittermeier - die letzten beiden teilten sich in diesem Jahr den Sieg.