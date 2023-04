In der vergangenen Woche hat Prime Video die beiden finalen Folgen der vierten "LOL: Last One Laughing"-Staffel veröffentlicht - und spricht nun von neuen Rekorden, die die Staffel aufgestellt hätte. Die Staffel sei der meist-gesehene deutsche Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich, erklärt der Streamer, ohne aber genaue Zahlen zu nennen. Folglich ist nun auch schon eine fünfte Staffel fix.

Sie wurde seitens Amazon Prime Video grob für Ostern 2024 in Aussicht gestellt. Somit bleibt es also dabei, dass auf eine Staffel pro Jahr gesetzt wird. 2021 war das noch anders. Da lief eine Staffel im April und eine im Oktober. 2022 und 2023 gab es frische Kost dann jeweils im April.

Gastgeber Michael Bully Herbig: "High Five! Und jetzt alle: Shu shu shu, sha sha sha, nächstes Jahr ist dann die fünfte Staffel da!" Dieser etwas seltsame Aufruf bezieht sich auf eine Szene der zurückliegenden Staffel. Der Clip 'Shu Shu Shu' mit Anke Engelke und Bastian Pastewka als Schlagerduo Jenny & Mel sei insgesamt mehr als 14 Millionen Mal auf den Prime Video Deutschland Social Media Kanälen angesehen worden, teilte Prime Video mit.

In der vierten Staffel waren Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Michael Mittermeier, Elton sowie Jan van Weyde. Martina Hill, Joko Winterscheidt und Hazel Brugger neu dabei. Zum wiederholten Male aufgetreten waren Kurt Krömer und Max Giermann. Die deutsche Version von "LOL: Last One Laughing" ist eine Produktion von Constantin Entertainment. Produzent ist Otto Steiner, Executive Producerin ist Anna Knieper.