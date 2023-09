Auch in diesem Herbst wird RTL an Donnerstagen, an denen die UEFA Europa League ruht, unterschiedliche Dokus und Magazine zeigen – darunter auch neue Folgen von "Stern TV Spezial". Ein solches ist etwa für den 12. Oktober eingeplant – startend um 20:15 Uhr. In der Primetime-Reportage sollen acht Frauen Einblicke in ihren von Gewalt und Erniedrigungen geprägten Alltag geben. Sie sprechen darin gemäß Senderankündigung auch über die Gründe, warum es schwerfällt, sich von einem Partner zu lösen, der sie seit Jahren quält.