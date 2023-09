Der WDR stellt das Führungsteam seiner Kultur-Abteilung neu auf. Künftig wird der Programmbereich Kultur und Gesellschaft von gleich fünf Personen geleitet, die alle ihren eigenen Verantwortungsbereich haben. Gleitet wird die Kultur künftig von Wolfram Kähler (Personal), Frank Schneider (Budget, Ressourcen und Funkhaus), Martina Müller-Wallraf (Formatentwicklung / Nutzer:innen), Volker Schaeffer (Kommunikation) und Sven Gantzkow (Prozess / Change). Gantzkow stößt aus der WDR-Kommunikation zum Kultur-Team hinzu, die anderen arbeiteten zuvor schon als Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in diesem Bereich.

"Als ich eine Nachfolge gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass die Anforderungen in diesem Bereich so vielfältig und so groß geworden sind, dass es besser ist, sie auf mehrere Schultern zu verteilen", sagt Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin für die Bereiche NRW, Wissen und Kultur, im exklusiven Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de. In der Kultur sei man aktuell noch zu sehr linear aufgestellt und im Netz sei viel möglich, so Schafarczyk. Genau das soll das neue Führungsteam nun angehen.

Der Programmbereich Kultur und Gesellschaft ist noch recht neu, er entstand im Zuge der Reorganisation der Programmdirektionen im März 2020. Beschäftigt sind hier rund 140 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf die vier Programmgruppen Kulturlabor, Kulturraum, Kulturwerk und Kulturbühne verteilen. Der bisherige Kulturchef Florian Quecke und sein Team hätten "großartiges" geschafft, sagt WDR-Programmdirektorin Andrea Schafarczyk im DWDL.de-Interview. "Sie haben verschiedene Redaktionen aus unterschiedlichen Direktionen zu einem crossmedialen Programmbereich zusammengeführt. Jetzt muss dieser gesamte Bereich noch viel stärker als heute ins Digitale."

Trotz der Tatsache, dass der Programmbereich künftig von fünf Personen und nicht mehr nur einer geleitet wird, sollen dem WDR dadurch keine Mehrkosten entstehen. Das funktioniert deshalb, weil der Posten des Hauptabteilungsleiters gestrichen wurde. Eine Stelle, die im WDR außertariflich vergütet wird. Vier der fünf neuen Manager arbeiteten zuvor auch schon in der Kultur, mit Sven Gantzkow kommt nun ein weiterer aus der WDR-Kommunikation hinzu. Die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich also nicht verändert. "Wir haben somit eine Führungsebene abgeschafft und sind durch das neue Modell nicht mehr so hierarchisch wie vorher", sagt Andrea Schafarczyk.

Das komplette Interview mit WDR-Programmdirektorin Andrea Schafarczyk lesen Sie am kommenden Donnerstag (14. September) bei DWDL.de. Darin spricht sie auch über das neue Führungsmodell der Landesstudios und Veränderungen bei den Hörfunkwellen.