Schon seit einigen Jahren zeigt Vox immer wieder Folgen seiner Dokumentation "Wir werden groß" und widmete sich dabei auch schon Themen wie "Familie – Wie sie uns für immer prägt". Für den Oktober hat Vox nun die Ausstrahlung von drei weiteren Ausgaben in Aussicht gestellt. "Wir werden groß" soll am 10. Oktober zur besten Sendezeit ins Programm zurückkehren und dann drei Mal dienstags laufen. Thematisch soll sich dann alles um "Endlich Urlaub ohne Eltern" drehen.

Indes dreht RTLUp ab dem 9. Oktober an seiner Montags-Primetime, die schon lange ehemalige RTL-Serien beheimatet. Die Serie löst am Montagabend somit das Format "Der Schiffsarzt" ab. Ab dem 9. Oktober kommt der RTL-Klassiker "Medicopter 117" zurück.

Gezeigt wird der Auftaktpilotfilm. Nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw ist der schwer verletzte Fahrer eines Pkw in seinem Wagen eingeklemmt. Die Zeit drängt, denn die Ladung des Lasters droht zu explodieren. Anschließend fliegen Dr. Lüdwitz und seine Leute zum Chiemsee, wo ein Feuer auf einem Segelschiff eine hochschwangere Frau bedroht. Kurz darauf ist das Medicopterteam in höchster Gefahr, als es in eine Schießerei zwischen verfeindeten Mafiagruppen und der Polizei gerät. Eine Senderpremiere steht indes beim Spartensender VoxUp an, wo das einst bei Vox beheimatete "Major Crimes" ab dem 8. Oktober um 20:15 Uhr gesendet wird.