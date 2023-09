Zwischen dem 20. und 22. September sollen drei Twitch-Streamer jeweils abends ab 19 Uhr, nämlich Kalle, mienah_ und BehaartMitBart eine Zeitreise ins Jahr 2000 machen. Dieses Experiment wird der SWR im Rahmen des Livestreams "A Twitch in Time" auf dem ARD-Twitchkanal senden. Man wolle damit die "Möglichkeiten des Mediums in Sachen Interaktivität" ausreizen, heißt es seitens des SWR.

Die Erzählung spielte, so der SWR, im Jahr 2000. Der Trubel um den 'Millenium Bug' ist schon ein Dreivierteljahr her. In seiner Einzimmerwohnung startet Kalle seinen Twitch-Stream. Doch irgendetwas stimmt nicht: Nicht nur die Geräte in seinem Zimmer spielen verrückt – Kalle scheint in die Zukunft zu streamen, denn einige Leute in seinem Chat behaupten, sie lebten im Jahr 2023. Auch BehaartMitBart und mienah_ tauchen im Verlauf des Streams im Raum auf und sind in die geheimnisvollen Ereignisse verwickelt…



Zuschauerinnen und Zuschauer sollen das Geschehen aktiv beeinflussen können und seien somit "Teil des Spiels", indem sie unterschiedliche Geheimnisse entschlüsseln. "A twitch in time" ist eine Geschichte, aber kein geskripteter Spielfilm. Die drei beteiligten Streamer identifizieren sich mit ihrer Rolle, dürften aber frei entscheiden, wie sie agieren.

Gestreamt wird aus einem Studio des SWR in Baden-Baden, wo ein eigenes Kulissenset für die Erzählung aufgebaut wurde. Beim Bau wurde darauf geachtet, dass alles auch schon vor 23 Jahren existiert habe. Moderne, aber für die Geschichte unerlässliche Technik, sei durch im 3D-Druck entstandene Überbauten optisch an das Jahr 2000 angepasst worden.