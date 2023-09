"Die TV Total WOK WM" wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und zum 15. Mal ausgestrahlt. Nach der 13. Auflage im Jahr 2015 gab es bis zum Comeback im Vorjahr bekanntlich eine mehrjährige Pause. Nun ist klar: In diesem Jahr wird ProSieben das Event erneut im Herbst zeigen. Die ersten 13 Shows liefen stets im März. 2022 lief die Veranstaltung erstmals im November. Nun hat ProSieben den 11. November als Termin auserkoren. Stattfinden wird sie in Winterberg, jenem Ort, "wo alles begann", wie ProSieben sagt. Elton moderiert, Kommentator ist Ron Ringguth. Sophia Thomalla ist Interviewerin im Zielbereich, Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer sind indes im Startbereich zu sehen.

Sebastian Pufpaff will heuer auch wirklich am Start sein. 2022 kam ihm ein Bike-Unfall dazwischen. Wie üblich gibt es bei der "WOK-WM" auch wieder ein live übertragenes Qualifying – ProSieben zeigt es am Freitag, den 10. November. Produziert werden die Sendungen von Raab TV.



Die Terminierung der "WOK WM" wirft allerdings eine Frage bezüglich einer anderen großen ProSieben-Show auf. Wo wird ProSieben Platz finden für die nächste Runde von "The Masked Singer"? 2022 startete die Herbst-Edition bereits Anfang Oktober, sie war somit am Wochenende vor der "WOK WM" zu Ende. 2023 wird das, so viel steht schon mal fest, nicht der Fall sein. Gemäß aktueller Programmdaten ist am 30. September etwa "Schlag den Star" vorgesehen. Alle sechs Episoden hätten samstags dazwischen keinen Platz.

Hinzu kommt: Mitte Oktober spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft am Samstagabend, Ende November verabschiedet sich Thomas Gottschalk von "Wetten, dass..?". ProSieben hat sich zur Programmierung von "The Masked Singer" noch nicht geäußert. Dass ProSieben alle Folgen wirklich samstags zeigt, gilt daher nicht als sicher.