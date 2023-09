Fast zwei Jahre ist es her, als erstmals davon die Rede war, dass Hape Kerkeling für RTL wieder in den "Club Las Piranjas" zurückkehren wird. Nun steht fest, wann die Miniserie, die aus nur vier Folgen besteht, gestreamt werden kann. Vor der Ausstrahlung bei RTL, die auch noch in diesem Jahr stattfinden soll, stehen die Episoden Kundinnen und Kunden von RTL+ zur Verfügung – und zwar ab dem 19. Oktober.

Kerkeling ist im Format als Edwin zu sehen, der im Leben nicht viel richtig, dafür vieles falsch gemacht hat. Auch seine Karriere als Animateur hat er eigentlich längst an den Nagel gehängt. Doch plötzlich wird er von der Vergangenheit eingeholt. Seine Ex-Chefin und Ex- Geliebte Dr. Wenger (Judy Winter) eröffnet Edwin die Chance seines Lebens: Wenn er die anstehende Hochzeit ihres gemeinsamen Sohns Björn (Ben Münchow) verhindert, erbt er die Hälfte des Clubresorts auf Mauritius, das dort von seinem Sprössling verwaltet wird. Warner Bros. ITVP und Honeybird Film haben die Miniserie umgesetzt, Sven Unterwaldt führte Regie nach Büchern von Marko Lucht und Mark Werner.



Schon ab dem 13. Oktober bietet RTL+ obendrein die mit Henriette Confurius und Fahri Yardim besetzte neue Thriller-Serie "Die Quellen des Bösen - Jagd nach dem Runen-Mörder" an. In sechs Folgen geht es um Geschehnisse nach dem Fund einer Mädchenleiche. Die Serie basiert auf dem Buch "Blütengrab" von Ada Fink (mehr zur Serie hier).

Noch ohne Termin, aber ebenfalls noch vor dem Silversterabend geplant sind die Neuauflage vom "Pumuckl", die Serie "Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern" sowie die wieder sechsteilige dritte "Sisi"-Staffel.