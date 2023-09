In einer neuen Serie für Warner TV Serie in Deutschland und HBO Max / Max international spielt Ben Becker nach Senderangaben ein Arschloch. Einen echten Drecksack. "Boom Boom Bruno", das der deutsche Pay-TV-Sender ab dem 7. Dezember donnerstags in Doppelfolgen um 20:15 Uhr auspackt, erzählt "von einem längst aus der Zeit gefallenen Sheriff". Für ihn sind Männer Männer und Frauen Frauen. Bruno sieht sich gerne als eine Art Wild-West-Sheriff, der sich gerne im Stripclub amüsiert.

"Dabei ist er Polizist vor den Toren Berlins mit Pimmelkrebs. Und dann bekommt er einen neuen Partner: Mark ist ein ungeouteter Kommissar und hält Bruno für ein Schwein. Die besten Voraussetzungen also, um gemeinsam den Mord an einer Dragqueen aufzuklären", heißt es in der Serienbeschreibung. Mark wird gespielt von Vincent zur Linden. Ebenfalls zum Cast gehören Sabrina Ceesay, Franz Hartwig, Anton Rubstov, Vlatka Alex oder Pierre Sanoussi-Bliss.



Kerstin-Sofie Laudascher hat die Bücher geschrieben, die Maurice Hübner ("Kitz") inszeniert hat. An der Kamera arbeitete Julia Lalnasow. Hinter der neuen Serie steht die Firma Odeon Fiction. Produzenten für die Produktionsfirma sind Vitus Reinbold und Ann-Kathrin Eicher, Associate Producer ist Kerstin Zachau.