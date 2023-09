am 14.09.2023 - 14:30 Uhr

Als "schillerndsten und streitbarsten Trainer" der Bundesliga bezeichnet Pay-TV-Sender Sky Christoph Daum. Jenen Mann, der einst mal kurz davor war, deutscher Bundestrainer zu werden, dann aber über eine Kokain-Affäre stürzte. Jenen Mann, der 2000 mit Bayer Leverkusen in Unterhaching die Meisterschaft denkbar knapp verspielte. Am 24. Oktober wird Daum, der früher teilweise schon als Experte für Sky-Vorgänger Premiere im Einsatz war, nun 70 Jahre alt. Am 27. Oktober soll daher der Dokumentarfilm "Daum – Triumphe & Schicksale" sein Debüt im Sky-Programm und bei Wow feiern.

Für den Film werde sich, so beschreibt es Sky, Christoph Daum nicht nur auf eine Reise zu seinen ehemaligen Stationen begeben, er erzähle dabei auch spannende Anekdoten aus seiner Karriere "und verschweigt auch keine seiner Fehlentscheidungen". Thema wird auch seine Krebsdiagnose sein.



Zu Wort kommen in "Daum - Triumphe & Skandale" nicht nur seine Familie und prominente Wegbegleiter wie Matthias Sammer, Rudi Völler oder Reiner Calmund. Im Rahmen der Dreharbeiten für den Film kam es auch erstmals seit Jahren wieder zu einer persönlichen Begegnung zwischen Christoph Daum und Uli Hoeneß.

"Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie Details aus dem Fußball erfahren, die wären nie ohne diese Doku herausgekommen. Sie werden den Fußball viel, viel besser verstehen", sagt Daum und ergänzt: "Auch warum ich bei vielen Vereinen einen Legendenstatus genießen darf. Also spannend, interessant und ein Muss für jeden Fußball-Fan; eigentlich noch wichtiger, als die Tagesschau zu gucken." Der bei Sky für's Entertainment zuständige Christian Asanger bezeichnet Daum als "außergewöhnliche Figur der deutschen Zeitgeschichte".



Produziert wird der Film von Banijay Productions Germany und Produzent Arno Schneppenheim. Executive Producer für Banijay Productions ist Marc Schlömer, der auch Regie führt. Schneppenheim glaubt, Daums Geschichte "muss