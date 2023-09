Wer am Donnerstagmittag eine Webseite des ZDF aufrufen wollte, hat eine Fehlermeldung erhalten: Egal ob Mediathek, heute.de oder auch die Presse-Bereiche, mit wenigen Ausnahmen waren alle ZDF-Seiten offline. Auch das Programm ist von der technischen Störung teilweise betroffen, auf entsprechenden Webseiten schießt die Zahl der Meldungen über Störungen im ZDF aktuell jedenfalls nach oben.

Im linearen TV-Programm startete auf den Frequenzen des Mainzer Senders das "ZDF Mittagsmagazin" nicht wie gewohnt. Nach der mittäglichen "Drehscheibe" musste der Kanal einige Minuten lang "Plan B" aus der Konserve einschieben. Mit gut fünf Minuten Verspätung war das "Mittagsmagazin" dann bereit und abrupt on air - wenn zunächst kurzzeitig auch in minderer Bildqualität. Nicht betroffen war etwa der Sender Tagesschau24, dort startete die Mittagssendung wie gewohnt. Etwa eine Stunde lang konnte zudem der Kika nicht über DVB empfangen werden.



Außerdem wird die Störung im Verlauf des Tages noch weitere Auswirkungen haben: Nach ZDF-Angaben wird "Leute Heute" am Donnerstag ausfallen, "Hallo Deutschland" sendet entsprechend länger. Wie bereits erwähnt, betrifft die Störung auch die Mediathek. Während sie bei einigen Nutzerinnen und Nutzern überhaupt nicht funktioniert, hieß es am Nachmittag vom ZDF die Mediathek sei "weitgehend lahmgelegt". Wer das Angebot überhaupt noch aufrufen kann, sieht eine entsprechende Hinweiskachel.

Bestätigt ist inzwischen, dass Bauarbeiten in Mainz das Problem ausgelöst haben. Dort ist mindestens eine Hauptleitung, die zum ZDF führt, zerstört worden, sodass die Mainzer nun Probleme mit der Internetanbindung haben. Die Baustelle befindet sich, so viel ist inzwischen auch schon klar, nicht direkt auf dem Lerchenberg. Wer dort arbeitet, kann dies aktuell nur eingeschränkt tun. Via X meldete sich am Nachmittag "heute"-Moderator Christian Sievers mit den Worten "Mal sehen, wie wir nachher senden". Zwar werden die "heute"-Sendungen aktuell wie gewohnt umgesetzt, das redaktionelle Arbeiten daran ist allerdings sehr eingeschränkt, da vieles über Mobilfunkleitungen geschehen muss.



Wann alles wieder funktioniert, lasse sich nicht einschätzen: Der Internetprovider arbeite mit Hochdruck an der Störungsbehebung, heißt es seitens des ZDF.

Update (17:13 Uhr): Wir haben den Part rund um den Ausfall von "Leute Heute" ergänzt.