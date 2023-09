Das Erste Deutsche Fernsehen hat ein Geheimnis gelüftet, das schon längst keines mehr war. Am Montag nach dem Staffelende von "Gefragt – gejagt" geht es auf dem wochentäglichen 18-Uhr-Sendeplatz in der Tat mit "Wer weiß denn sowas?" weiter. Somit startet die zehnte Staffel des Formats mit Kai Pflaume als Moderator also am 23. Oktober weiter. In den zwei Wochen zuvor verabschiedet sich "Gefragt – gejagt" wie berichtet mit Sonderfolgen, die auf dem Vorbild "Beat the Chasers" basieren.