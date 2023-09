Hannes Heyelmann wird nicht mehr lange DACH-Chef von WarnerBros. Discovery (WBD) sein. In einer internen Mail, die DWDL.de vorliegt, hat Gerhard Zeiler, verantwortlich für das internationale Geschäft des Konzerns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert, dass Heyelmann das Unternehmen schon bald verlassen wird. Bei Gesprächen über die weiteren Pläne habe Heyelmann ihm seine Entscheidung mitgeteilt, von seiner Rolle zurückzutreten, so Zeiler.

Demnach wird Heyelmann noch bis Ende Oktober in seiner Position verbleiben. Bis dahin will man sich auch Gedanken machen über einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin. Hannes Heyelmann arbeitet seit etwas mehr als 20 Jahren im Konzern, gestartet ist er damals noch bei Turner, wo er 2007 die Geschäftsführung für Deutschland übernahm und wo er die erste deutsche fiktionale Pay-TV-Serie in Auftrag gab. 2020 wurde er Programmchef für alle WarnerMedia-Sender und Streaming-Angebote in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Durch die Fusion von WarnerMedia und Discovery im vergangenen Jahr stieg er schließlich noch weiter auf und verantwortete alle Geschäftsbereiche von Warner Bros. Discovery in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Discovery-Chefin Susanne Aigner und Warner-Country-Mangerin Sylvia Rothblum verließen damals den neuen Konzern. Im TV-Bereich umfasst das Unternehmen seither TV-Sender wie DMAX, TLC, Eurosport, Tele 5, Home & Garden TV sowie die Pay-TV-Kanäle Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport 2, Warner TV Serie, Film & Comedy, Cartoonito (früher: Boomerang), adult swim und Cartoon Network. Hinzu kommt der Streamingdienst Discovery+ sowie Aktivitäten in den Bereichen Kino, Home Entertainment, Consumer Products und Games. Durch den Zusammenschluss ist WBD mittlerweile auch auf den dritten Platz der heimischen TV-Vermarkter aufgestiegen.

Nun muss man sich bei WarnerBros. Discovery also schon wieder auf die Suche machen nach einer Person, die das Deutschlandgeschäft künftig führen wird. "Ich bin Hannes sehr dankbar für seinen Beitrag und seine Führungsrolle in einer unserer wichtigsten, komplexesten und spannendsten Regionen, die mir, wie ihr wisst, sehr am Herzen liegt", schreib Gerhard Zeiler seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Und obwohl es immer traurig ist, sich von hochtalentierten und beliebten Kollegen zu verabschieden, bin ich dankbar für den Weg, den wir gemeinsam zurückgelegt haben." Er spreche Heyelmann seinen "aufrichtigen Dank und meine Glückwünsche" zur geleisteten Arbeit aus, so Zeiler.

Hannes Heyelmann selbst spricht von einem "großen Privileg", in den letzten 22 Jahren Teil des Konzerns gewesen zu sein. "Ich nehme viele tolle Erinnerungen und Erfahrungen mit durch die verschiedenen Positionen, die ich innehatte. Unter anderem in der Corporate Strategy Group in den USA, beim Aufbau von den Pay TV Sendern in Deutschland sowie von unseren lokalen Eigenproduktionen, als Verantwortlicher für die EMEA-Sender und die Streaming-Programmstrategie und zuletzt als Geschäftsführer für WBD in Deutschland, Österreich und der Schweiz."

Nach all den Jahren sei nun aber der richtige Zeitpunkt gekommen, das Unternehmen zu verlassen, so Heyelmann. Wohin es den Manager zieht, ist noch unklar. Heyelmann selbst erklärte, er freue sich nun erst einmal darauf, eine Auszeit zu nehmen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Dann wolle er entscheiden, wohin es ihn beruflich verschlägt.