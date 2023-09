Wie schon in den zurückliegenden drei Jahren wird es auch 2023 eine neue Staffel von "Temptation Island VIP" bei RTL+ zu sehen geben. Die neuen Folgen sind ab dem 3. Oktober zu sehen, Banijay Productions Germany hat erneut zwölf reguläre Folgen und eine Wiedersehens-Ausgabe für den Streamingdienst produziert. Erneut werden die Folgen nicht alle auf einen Schlag veröffentlicht, sondern Woche für Woche.

Und RTL+ hat nun auch verraten, welche Prominenten an der Show teilnehmen werden. Die bekannteste Kandidatin ist wohl ohne Zweifel Kader Loth, sie nimmt mit ihrem Freund Isi an der Show teil. Hinzu kommen drei weitere Pärchen, die man vor allem aus anderen RTL-Shows kennt. Mimi und Yannick waren schon bei "Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" zu sehen, Denise und Lorik lernten sich bei "Bachelor in Paradise" kennen und sahen sich später bei "Ex on the Beach" wieder, und Jana-Maria und Umut kennen sich ebenfalls aus "Bachelor in Paradise". Die RTL-Reality-Castingmaschine läuft also nach wie vor auf Hochtouren.

Bei "Temptation Island VIP" stellen die Promis ihre Beziehung auf eine vermeintlich harte Probe. Getrennt von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin verbringen sie "eine unvergessliche Zeit in traumhaften Villen – ohne jeglichen Kontakt zueinander", so beschreibt es zumindest RTL+. Mit dabei sind auch Verführerinnen und Verführer, die regelmäßig für Eifersucht sorgen. Denn das, was der Partner oder die Partnerin macht, bekommen die anderen gezeigt - nach 14 Tagen erfolgt schließlich das Wiedersehen. Moderatorin der Sendung ist erneut Lola Weippert.

Darüber hinaus hat RTL+ auch noch die zweite Staffel von "Walker" in Aussicht gestellt, hier soll es die neuen Folgen ab dem 1. Oktober zu sehen geben. Bei der Serie handelt es sich um ein Reboot von "Walker, Texas Ranger". Die neuen Folgen setzen drei Monate nach dem Ende der ersten Staffel ein. Neben dem Aufklären von Verbrechen setzt sich Cordell Walker (Jared Padalecki) gemeinsam mit seiner Familie weiterhin mit ihrer Vergangenheit auseinander. Dabei werden sie unwissentlich von Kameras in ihrem Haus ausspioniert. Außerdem zieht Walkers Jugendliebe Gale Davidson (Paula Marshall) mit ihrer Familie auf die benachbarte Ranch und eine Rivalität zwischen den Familien beginnt.