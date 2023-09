Schon seit Anfang der 2000er gibt es in "Unter uns" einen Supermarkt als einen der Handlungsorte der RTL-Soap. Bislang hieß der schlicht "frisch&gut", doch das ändert sich nun ab sofort und bis mindestens Mai 2024. So lange läuft eine Product Placement der zur Rewe-Gruppe gehörenden Discounter-Kette Penny, im Zuge derer der Laden in der Schillerallee in einen Penny-Markt umgewandelt wird.

Dafür wurde im bisherigen frisch&gut nicht nur der Name abgeschraubt, der Laden präsentiert sich nun insgesamt im üblichen Penny-Design mit "Fassadenelementen aus kanadischem Zedernholz " etwa und "im bekannten Look & Feel der Penny-Märkte". Dabei gibt es ein spannendes Detail: Auf einer festen OOH_Stele werden die Penny-Angebote per Augmented-Reality-Umsetzung eingeblendet, die zum Zeitpunkt der Ausstrahlung gerade tagesaktuell sind. Dies soll für eine "aufmerksamkeitsstarke und gute Überleitung in den linearen TV-Spot" sorgen.

Jan Flemming, Geschäftsleiter Penny Marketing & Rewe Group Media: "Penny positioniert sich seit Jahren authentisch und erfolgreich als der Discounter in der Nachbarschaft. Ich freue mich, dass wir nun ganz nah in der 'Unter-uns'-Nachbarschaft sein werden. Damit gilt 'Erstmal zu Penny' nun auch für die Schillerallee und all ihre Fans. Die Eröffnung des Marktes ist für uns ein innovativer Weg, unsere Marke und ihre Werte zu zeigen."

"Unsere täglichen Serien bieten den Zuschauenden hohes Identifikationspotential und Involvement. Native und authentische Platzierungen fügen sich da hervorragend in das Seherlebnis ein“, sagt Lars-Eric Mann, CMO der Ad Alliance. "Mit Penny konnten wir einen Partner gewinnen, der deutschlandweit zum Stadtbild gehört. Und nun auch zu dem in der Schillerallee. Die weitergehende Kommunikation über den Plakat-Move setzt zusätzliche Akzente."

Für Penny ist es unterdessen nicht die erste tiefere Einbindung in ein TV-Format: Bei "Promi Big Brother" in Sat.1 gehen die Bewohnerinnen und Bewohner schon seit einigen Jahren in einem Penny-Markt einkaufen.