RTL Deutschland hat am Dienstag einen Deal mit Fremantle bekanntgegeben, demnach wird die Sendergruppe exklusive TV-Heimat des britischen TV-Kochs Jamie Oliver in Deutschland. Erstmals bündele man Pay-TV-, Free-TV- & Streaming-Rechte der zahlreichen Kochformate von und mit Jamie Oliver, heißt es von RTL Deutschland. Wie viele Jahre der entsprechende Vertrag umfasst, ist nicht klar. Die Rede ist allerdings von einem "mehrjährigen" Deal. Das wird perspektivisch auch Auswirkungen auf Sixx haben, wo bislang immer wieder Formate von Jamie Oliver zu sehen waren. Sie werden künftig hier wohl nicht gezeigt.

Beim Pay-TV-Sender RTL Living sollen künftig viele Kochshows und Koch-Dokus mit Jamie Oliver gezeigt werden. Bei VoxUp feiern die Formate ab sofort ihre deutsche Free-TV-Premiere, darüber hinaus sind sie natürlich auch alle bei RTL+ verfügbar. Die Koch-Reihe "Jamie Oliver: 5 Zutaten Mediterran" startet bei RTL Living am Donnerstag, den 12. Oktober. Zwei Tage später, am 14. Oktober, hat "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" seine Premiere bei VoxUp.

Rechteinhaber Fremantle überschlägt sich in einer Pressemitteilung zum Deal mit Superlativen und spricht gar von einer "Neudefinition der Koch-Fernsehlandschaft in Deutschland", was die Bedeutung einerseits von Jamie Oliver und andererseits von RTL Living und VoxUp zu eben dieser Landschaft sehr überschätzt. Eine Nummer kleiner formuliert es Zoë Collins, Managing Director der Jamie Oliver Group. Sie sagt: "Ich freue mich sehr, dass RTL Deutschland das neue und exklusive Zuhause für Jamie Olivers sehr erfolgreiche Bibliothek an neuen und archivierten Programmen sein wird. RTL Deutschland wird die Exklusivrechte für seine Free- und Pay-TV-Kanäle haben. RTL Deutschland ist Teil der Bertelsmann-Gruppe, zu der auch unser wichtigster Verlagspartner Penguin Random House und unser Vertriebspartner Fremantle gehören. So können wir die Marke Jamie Oliver in Deutschland noch effektiver unterstützen und weiterentwickeln."

Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel bei RTL Deutschland, ergänzt: "RTL Deutschland wird das alleinige Zuhause für die Programme von Jamie Oliver. Und wir sind stolz, dass wir seine TV-Reihen nicht nur wie bisher bei RTL Living als Deutschlandpremiere sowie auf RTL+ im Streaming sehen können. Auch im Free-TV wird der britische Starkoch zukünftig bei uns zu finden sein: als Free-TV Premiere bei VOXup. Mit dieser senderübergreifenden Ausspielung bieten wir den wunderbar kreativen Kochideen von Jamie eine größere Präsenz in Deutschland für ein noch breiteres Publikum."