Am 22. September und somit nur kurz nach dem historischen Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, die sich zum Weltmeister gekrönt hat, startet die neue Basketballsaison. Die nationalen Wettbewerbe laufen künftig nicht mehr bei MagentaSport, sondern beim neuen Streamer Dyn, der mit der ersten Pokalrunde einsteigt. Neben dem bekannten On-Air-Team, zudem unter anderem Anett Sattler, Michael Körner oder Malte Ziegenhagen gehören, hat der Anbieter nun auch einige Formate detalliert vorgestellt, die abseits der Spieltage für Informationen sorgen sollen.

So wird Fabrice Kao "Basketball News" präsentieren und in der Sendung on demand über die wichtigsten Neuigkeiten aus der Welt des Korbsports berichten. Paul Gudde wird in "Dyn Skill" den Skill des Wochenendes präsentieren "und wie die Community den Spielzug selbst nachmachen kann".



Sergio Kerusch nimmt insbesondere die amerikanischen Sportler in der deutschen Liga in den Fokus und wird in "Sergios Corner" mit ihnen in der gemeinsamen Muttersprache über Aktuelles wie auch Persönliches sprechen. Eine Talkshow wird Sebastian Meichsner bieten: "Nothing but Net" bespricht aktuelle Themen aus der Basketball-Welt mit wechselnden Gästen. Basti Doreth und Stefan Koch starten zudem einen Vodcast namens “Captain & Coach”.





“Der WM-Erfolg der Basketball-Nationalmannschaft fügt sich zeitlich sehr positiv in den Start der Basketball-Saison bei Dyn ein. Als das neue Zuhause des Basketballs werden wir diesen Erfolg mit unseren Formaten medial hervorragend begleiten können", ist sich Dyn Media-CEO Andreas Heyden sicher. Insgesamt zeigt Dyn live und auf Abruf bis zu 551 Basketballspiele. Dazu zählen bis zu 344 Spiele in der easyCredit BBL, 23 Begegnungen des BBL-Pokals und bis zu 184 Spiele in der Basketball Champions League.